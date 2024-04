Buena Vista se Corona Campeón del Béisbol 2024

En apoyo a todos los mazatlecos y mazatlecas, Claudia Sheinbaum anunció la construcción de una clínica del IMSS y el fortalecimiento del ISSSTE para seguir apoyando a Sinaloa

Mazatlán, Sinaloa, .- Garantizar los derechos sociales de los jornaleros, pescadores, empacadoras y agricultores son objetivo de la siguiente etapa de la 4T, así lo planteó la candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena, PT y PVEM) a la Presidencia de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su gira por Mazatlán, Sinaloa, donde destacó la importancia de seguir apoyando al campo como parte de la continuidad de la transformación.

“Nos interesa mucho que los jornaleros tengan todos los derechos sociales, que tengan seguridad social y por eso, además de lo que ya da el Presidente, vamos a garantizar el precio justo de los granos con distintos mecanismos, y también financiamiento para el productor y financiamiento para los pescadores y pescadoras, y apoyo a las empacadoras para que tengan mejores salarios y seguridad social”, manifestó.

Por su parte, en materia de salud, Claudia Sheinbaum se comprometió a la construcción de una nueva clínica del IMSS, además de fortalecer el sistema IMSS-Bienestar con un centro de estudios médicos gratuitos y una Farmacia del Bienestar.

“Aquí me dijeron que en Mazatlán hay que construir una clínica del IMSS, del Seguro Social y fortalecer el ISSSTE, y el nuevo sistema que es para todos los trabajadores y trabajadoras que no tienen seguro y se llama IMSS-Bienestar”, anunció.

Al respecto, ante el pueblo de Mazatlán, Claudia Sheinbaum recordó que la elección del próximo 2 de junio es entre el pasado de corrupción y la continuidad de la transformación del país, que es la única opción que garantiza la continuidad de los programas sociales, las libertades, el bienestar y la verdadera democracia.

“Los únicos que queremos que haya verdadera democracia en el país somos los de la Cuarta Transformación y por supuesto el pueblo de México”, aseveró.

Asimismo, Sheinbaum Pardo hizo un llamado a dar la victoria al Plan C, con el cual la Cuarta Transformación busca garantizar la democracia con reformas a la Constitución para que las y los consejeros electorales, ministros y jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean electos por el voto popular y con ello abrir paso a un poder judicial que no responda a los intereses de unos cuantos, pero en particular que proteja y busque la justicia.

“La presidenta de la Suprema Corte, con una denuncia anónima, – que justamente nunca había pasado en la Corte –, ahora quieren investigar al ministro Zaldívar y a muchísimos que han apoyado las decisiones de la Cuarta Transformación, que han actuado conforme a derecho, pero cuando se trata de proteger al pueblo ¿hay Suprema Corte?, cuando se trata de proteger los intereses de la nación ¿hay Suprema Corte?”, refirió.

Por su parte, Olegaria Carrasco, candidata a diputada federal, manifestó su apoyo al señalar: “Todos estamos con usted, doctora y la vamos a llevar al triunfo para continuar con el segundo piso de la Cuarta Transformación”.

Al evento también acudieron las y los candidatos al Senado Imelda Castro, Jesús Valdez Palazuelos, Nubia Ramos, Jesús Estrada Ferreiro y Yolanda de la Cruz; así como Graciela Domínguez Nava, candidata a Diputada Federal; Jesús Valencia, Delegado Estatal de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo en Sinaloa; y Manuel Guerrero Verdugo, Presidente Estatal de Morena.

