Cámara de seguridad capta a papantecos deshonestos

En el kiosco del parque se colocó un expendio de paletas algunos papantecos las toman y no las pagan y se van



De nueva cuenta del expendio de paletas «El Volador», se llevaron el dinero en efectivo que había en una ánfora además que algunas personas se llevan el producto sin pagarlo, lo que pone en evidencia que algunos papantecos no son honestos.

En el kiosco del parque Israel C. Tellez, se instaló un expendio de paletas y a decir de un vídeo que captó una cámara de seguridad, se detectó que algunas personas se despachan con la cuchara grande y toman una paleta y no la pagan, otros más regresan en más de una ocasión y se llevan el producto de a gratis.

Dicho expendio es un proyecto local y se trata de que la persona llegué y se llevé una paleta o una galleta y realice el pago correspondiente y lo coloque en un recipiente que está al interior del refrigerador, que por cierto, no da cambio, así que se tiene que dejar el importe exacto.

Lamentablemente para algunas personas se le hace fácil, llegar y agarrar de una o hasta diez paletas y llevarlas sin pagar, algunos más osados, hacen el viaje hasta tres veces para dejar sin producto el contenedor.

Así mismo la cámara de seguridad detectó que una persona llegó rodeo el contenedor y se llevó el dinero que había en la ánfora, por lo que esta mala actitud deja mucho que desear, pues deja en evidencia la falta de honestidad de algunos papantecos.

El proyecto de colocar un expendio de paletas en lugares estratégicos en la zona centro es bueno, pero con el paso de los días se ha detectado que no es redituable, pues muchas personas agarran el producto y se van sin pagarlo.