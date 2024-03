Caravana para festejar 81 aniversario de los Tiburones Rojos de Veracruz

Arabia Saudita.- El futbolista argentino Lionel Messi aseguró que no piensa en la edad a la hora de fijar una fecha para su retiro, sino en su rendimiento sobre el terreno.

Lo anterior fue detallado por Messi en una entrevista con el podcast BigTime de la cadena MBC de Arabia Saudita, país del que es embajador turístico desde hace dos años.

“Si me siento bien intentare seguir siempre compitiendo porque es lo que me gusta y lo que sé hacer”, dijo el astro argentino durante el programa.

El ocho veces ganador del Balón de Oro dejó claro que la clave de todo está en el rendimiento, pero sin dar detalles de cuándo que colgará las botas:

“En el momento en el que sienta que no estoy para rendir, que ya no disfruto, no estoy ayudando a mis compañeros”, indicó.