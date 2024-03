Carreteras de Veracruz deben ser una prioridad para el gobierno: Polo Deschamps

Veracruz, Ver.- Las carreteras de la entidad veracruzana deben ser una prioridad para cualquier Gobierno, aseguró el aspirante a la gubernatura por un Movimiento Ciudadano, Hipólito Deschamps Espino Barros.

En su visita al norte de Veracruz, lamentó el descuido en que se encuentran las carreteras de la entidad; al tiempo que acusó a la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT) de suspender el recurso para mejorar las vialidades en Veracruz en este 2024.

«Yo no había visto nada así, tienes que caer en un bache para poder librar el más grande, o sea tienes que escoger entre uno u otro. Es increíble, hay una zona donde hay unos bados terribles, tuvimos que ir a 60-70 km por hora para no poncharnos», sentenció.

El candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno del estado, Polo Deschamps, apuntó que en su momento, cuando los tiempos legales lo permitan, presentará un importante plan de infraestructura carretera para la entidad “y por supuesto que la zona norte estará contemplada en dicho proyecto”.

Polo Deschamps recorrió el fin de semana en su ruta gastronómica municipios como Castillo de Teayo, Pánuco, Tepetzintla, Álamo, Tantoyuca y Tempoal.

Polo Deschamps, señaló que la Huasteca cuenta con atractivos turísticos importantes para Veracruz, pero la calidad de sus carreteras merman la visita de turistas.

«He recorrido todo el estado, yo sé y me he dado cuenta que el actual gobernador cree y todos los que han pasado, que el estado acaba más o menos en Tuxpan y ya de Tuxpan para arriba ya no existe nada», aseveró.