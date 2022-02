Celebran en Venustiano Carranza el 58 Aniversario de Educación Indígena

Tuxpan, Ver.– Una vez instalado el Consejo de Desarrollo Municipal, el munícipe José Manuel Pozos Castro resaltó que empieza una nueva etapa para Tuxpan, cada uno de los integrantes del consejo tendrá la gran corresponsabilidad de ser vigías de la calidad de las obras, sus especificaciones y el cumplimiento de los plazos de ejecución de las mismas.

“Se acabaron las firmas de aceptación de obras que no están terminadas o que son de mala calidad. No más ocurrencias en la inversión de los recursos públicos y no más corrupción” resaltó el edil Pozos Castro.