Chedraui compraría Salón Social de El Tejar en Medellín para hacer tienda de conveniencia

Medellín de Bravo, Ver.- El Ayuntamiento de Medellín de Bravo pretende hacer una «Consulta Ciudadana» el próximo domingo 14 de enero, con la intención de que los ciudadanos autoricen la venta del Salón de Usos Múltiples de El Tejar para convertirlo en una tienda de conveniencia.

Cabe mencionar que las Consultas Ciudadanas tienen que ser organizadas por el Organismo Público Local Electoral (OPLE) y solicitadas 60 días antes de la misma, además de que tienen la restricción de que en año electoral no se pueden realizar.

Se pudo conocer que, este pre acuerdo de venta ya fue autorizado en Sesión de Cabildo hace unos días; situación que ocasionó inconformidad entre los medellinenses porque es un área pública, área verde y con su venta se afectaría a terceros.

«Nuestra postura es que no, nosotros no estamos de acuerdo en que se vendan los espacios públicos. ¿Por qué se quiere vender?, al parecer el Cabildo se lo quiere vender a una empresa, a una tienda comercial, Chedraui, en 18 millones de pesos. Nosotros sí estamos de acuerdo en que pongan Chedraui en El Tejar, pero que no lo pongan en espacios públicos, hay otros lugares donde puede Chedraui llegar, pero ahí donde está el parque no, porque si lo ponen ahí para empezar, van a vender el espacio público, casi la mitad de lo que es el parque, luego van a quitar el estacionamiento de los taxis que está pegado al salón, y la calle de atrás que está pegada a la escuela también van a quitarla porque va a abarcar todo eso», puntualizó, Magdaleno Rosales.