Científicos descubren en Groenlandia un gusano depredador ‘gigante’ de más de 500 millones de años

Estados Unidos.- Observatorios astronómicos de la NASA han captado un conjunto de estrellas jóvenes, situadas a unos 2 mil 500 años luz de la Tierra, y ha realzado los colores y figuras que forman este conjunto de luces para compararlo con un árbol de Navidad.

El “Cúmulo del Árbol de Navidad“, como fue bautizado popularmente el conjunto de estrellas que forman “NGC 2264“, está compuesto por cerca de cuarenta estrellas jóvenes y gases, y sus colores forman un “árbol cósmico” de luces y colores muy brillantes.

La imagen, captada por el observatorio de rayos X “Chandra” de la NASA, fue distribuida a través de las redes sociales por la administración aeronáutica estadounidense y en pocas horas se ha viralizado hasta alcanzar hoy casi dos millones de reenvíos o 7,5 de “me gusta” en la red social X (antes twitter).

Las estrellas que forman este “árbol de Navidad” son todas jóvenes, con edades comprendidas entre 1 y 5 millones de años y están localizadas en la constelación de “Monoceros”, en la Vía Láctea, a unos 2.500 años luz de la Tierra, según los datos de la NASA, que ha precisado que tienen tamaños muy variados.

Algunas de las estrellas del “árbol” tienen apenas una décima parte del Sol, pero otras suman una masa que multiplica por siete la del Sol.

La nueva imagen que ha difundido la NASA en una versión animada de esta curiosidad realza aún más el parecido de este cúmulo con un popular árbol navideño, con luces azules y blancas que parpadean y que emiten los rayos x que han podido ser captados por el citado Observatorio.

Esas luces se completan con otros datos ópticos que muestran el gas del cúmulo formando una gran nebulosa verde, que la NASA ha comparado con las agujas de un pino, mientras que los datos infrarrojos muestran varias estrellas en un primer plazo y un fondo en blanco.

Las estrellas jóvenes como las que forman este “árbol” son volátiles y sufren fuertes llamaradas en rayos X y otros tipos de variaciones que se observan con distintos tipos de luz, pero la Nasa ha advertido de que las variaciones coordinadas y parpadeantes que se han mostrado en la animación son artificiales y que se ha hecho así para enfatizar las similitudes con un árbol de Navidad.

