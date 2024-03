CLAUDIA SHEINBAUM VA POR LA CONSOLIDACIÓN DE LAS EMPRESAS NACIONALES DESDE GUADALUPE, NUEVO LEÓN

• Ante el pueblo de Nuevo León anunció el programa de ‘’Senderos Seguros’’ para los municipios con más violencia en el país

• Destacó el apoyo para la construcción del distribuidor vial que conecte a Ciénega de Flores como eje principal de la 4T en Nuevo León Ciénega de Flores.

Nuevo León, a 20 de marzo de 2024.-* Garantizar la seguridad y libertad de las mujeres en México es prioritario en la construcción del segundo piso de la Transformación, señaló la candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena, PT y PVEM) a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, tras reunirse con simpatizantes de Ciénega de Flores, en el estado de Nuevo León. “Vamos a hacer una campaña muy grande para protección de las mujeres, porque vamos a gobernar para todos y para todas, para niños, niñas, adultos mayores.Pero también vamos a gobernar para las mujeres, para que las mujeres se sientan libres y seguras siempre en nuestro país”, afirmó.Por ello, anunció que llevará a los municipios con más incidencia de delitos contra las mujeres el programa de ‘’Senderos Seguros’’, que puso en marcha cuando fue Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. “Iluminamos la ciudad y les llamamos ‘Senderos para Mujeres Libres y Seguras’, porque si una niña puede caminar segura en la calle, todos podemos caminar seguros en la calle y lo vamos a echar a andar en los principales municipios del país con problemas con violencia contra las mujeres, los Senderos Seguros”,anunció.Recordó que esta estrategia integral y de atención a las causas ya dejó resultados en la capital del país, donde logró disminuir a la mitad la incidencia de homicidios dolosos y en 60 por ciento los delitos de alto impacto.“No solo demostramos que las mujeres podemos, sino que lo hicimos con una estrategia de atención a los jóvenes, con educación, con cultura, con deporte, pero también avanzando en la cero impunidad, que, si se comete un delito, que sea sancionado ese delito y disminuimos los feminicidios en 30 por ciento en la ciudad”, recordó.Como parte de los proyectos regionales, Claudia Sheinbaum anunció apoyo para el municipio de Ciénega de Flores para la construcción de un distribuidor vial que mejore su conectividad.

“Ya vamos a ayudar al presidente municipal de Ciénega porque me dijeron que se requiere de un libramiento para poder llegar aquí a Ciénega”, adelantó.Por su parte, Luis Orlando Quiroga Treviño, candidato a diputado federal por el Distrito 13, destacó la aceptación que tiene Claudia Sheinbaum entre los habitantes de su distrito, por lo que no dudó en que la transformación continuará desde la Presidencia de la República. “En todos los municipios, cuando toco las puertas de los vecinos, siempre que menciono el nombre de la doctora Claudia, no hay un solo punto en donde no me abran las puertas, me reciban de mejor manera”, afirmó.

En su intervención, Judith Díaz Delgado, candidata al Senado de la República reconoció la trayectoria de la candidata presidencial y se pronunció contenta de estar “con la mujer que va a continuar con la Cuarta Transformación, con la primera mujer que va a gobernar este país de más de 125 millones de habitantes, con la mujer que viene porque puede, porque ya gobernó la ciudad más grande de este país y lo hizo con honestidad, con entereza, con valentía, como toda una mujer de la Cuarta Transformación”.Al encuentro también estuvieron presentes, Waldo Fernández González, candidato al Senado de la República; Néstor Núñez López, coordinador de la Segunda Circunscripción; María Guadalupe Rodríguez Martínez, comisionada nacional del Partido del Trabajo; Anabel del Roble Alcocer, presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena y Edgar Salvatierra Bachur, dirigente estatal del Partido Verde Ecologista.

Redacción Noreste