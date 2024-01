CNC acusa que se dejarán de sembrar más de 5 millones de hectáreas en México

Veracruz, Ver.- La presidenta nacional de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Leticia Barrera Maldonado, acusó que durante este último año de Gobierno Federal se dejarán de sembrar 5.5 millones de hectáreas en el país; además, señaló que la apertura de importaciones está sepultando al campo mexicano.

«Llevábamos 4 millones de hectáreas de granos básicos sin sembrar, en esta última etapa, en este último año, se están contemplando que se dejen de sembrar, todavía más un millón 500 mil hectáreas, estamos hablando de 5 millones 500 mil hectáreas que se van a dejar de sembrar, la producción está cayendo un 30 por ciento y lo más lamentable, que lejos de implementar políticas públicas para ayudar a los compañeros productores, a los compañeros ganaderos, se abren las importaciones y le termina de dar un golpe muy fuerte al campo mexicano, y sobre todo a los productores que no dejan de creer en su parcela y que no dejan de creer también en el campo mexicano», asestó.

La líder campesina expuso que la abandono al campo ha sido generalizado, pues no solo se ha dado desde el Gobierno Federal, sino también desde varios estados y municipios.

«Ha sido generalizado por este gobierno en turno que el abandono se ha ampliado, no solamente de Gobierno Federal sino de también de municipios que no atienden las necesidades urgentes, hablando de sanidad e inocuidad, y hablando de otros temas que son prioritarios para la producción de este país, es un tema muy importante que a este gobierno no le importe garantizar la seguridad alimentaria de los mexicanos», subrayó.