Colapsa techo en primaria Veracruz puerto

Veracruz, Ver.- El techo de uno de los salones de la primaria «Benito Juárez» en la colonia Francisco Villa del municipio de Veracruz, colapsó debido a la falta de atención al inmueble desde hace varios años.

«En parte de los salones se cayó un buen tramo de techo, y es el que ahorita se reparó porque no se podía tener así, porque iban a entrar los niños y podía ocasionar un problema de que se le podía caer un pedazo o algo, por eso se tuvo que arreglar y ahorita ya no hay recursos para poder pagar eso, porque no entró mucho de lo que los padres aportaron a la escuela (…) como 70, no contamos con muchos niños porque la escuela está escondida y muchos no conocen la escuela», resaltó Brenda Cruz Antonio, presidenta de la Asociación de Padres de Familia.

Aunado a ello, las quejosas dijeron que algunos aires acondicionados se descompusieron, por lo que varios alumnos sufren por las altas temperaturas durante el horario escolar.

«La escuela está muy abandonada, por más que sociedad y maestros tratan de hacerla ver mejor, pero a veces algunos padres de familia no nos apoyan, no cumplen con las cuotas como deben de ser, y la escuela no recibe recursos para poder darle mantenimiento, hay veces pedimos apoyos y no se nos da, la escuela está muy escondida, por eso hay veces que no nos bajan los recurso. Entonces, nosotros pedimos que quien nos pueda apoyar con un par de cosas que nos hacen falta, como un domo, los niños están en el sol, hacen educación física del sol, ensayan en el sol, no tenemos climas en tres salones y en otros salones ya están fallando», mencionó Brenda Cruz.