Comparsa de judíos el Mártir del Gólgota listos para representar cuadros bíblicos en Papantla

Papantla, Ver.- Con la finalidad de que los docentes de primero y segundo grado de primaria estén mejor capacitados y garanticen una mejoría enseñanza a los alumnos, la Secretaría de Educación Pública a través de la Secretaría de Educación de Veracruz, han puesto en marcha el programa de Comisión Nacional para la Mejora Continúa de la Educación, (MEJOREDU).



Sobre esta actividad, el jefe del sector 05 de Educación Indígena, profesor Cecilio Morales Vázquez, mencionó que con la capacitación que están recibiendo los docentes de primero y segundo grado, se tiene la garantía que los alumnos aprendan y logren su aprendizaje de acuerdo a los programas de estudio que se marcan en el plan de trabajo de cada año.

Foto: Jefe del sector 05 de Educación Indígena, profesor Cecilio Morales Vázquez.



A través de MEJOREDU, se van a impartir asignaturas de matemática y español, los asesores técnicos pedagógicos son los encargados de la implementación de estos talleres que ya dieron inicio en este mes de marzo y concluyen en mayo y están asistiendo maestros de las diferentes modalidades, federal, estatal y educación indígena.



Morales Vázquez comentó que con este taller se dota de las herramientas necesarias para lograr abatir el rezago educativo que se tiene por motivo de la pandemia por Covid-19, ya que se detectó que los alumnos no alcanzaron los objetivos del programa de estudio.

FOTO: Andrea Murica/ Cuartooscuro. La finalidad del programa es que los docentes de primero y segundo grado de primaria estén mejor capacitados y garanticen una mejoría enseñanza a los alumnos.



Por tal motivo la SEV, implementó dicho programa pues el aprendizaje en los alumnos es fundamental e imprescindible, por lo que se entregan más herramientas a maestros para el desarrollo de las asignaturas de español y matemáticas en lo que corresponde a primero y segundo grado de primaria, garantizando que los siguientes grados los estudiantes mejoren su aprendizaje y se recuperen.



Al concluir dicho programa, los docentes que aprueben este curso, se les entregará una constancia y esta les servirá a los que aspiren a puestos directivos, además de estar mejor capacitados y con la garantía que los alumnos aprendan y logren sus aprendizajes de acuerdo a los programas de estudio y logren una educación de excelencia.

Por Delhy Galicia.

