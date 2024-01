CON LA 4T, LA TRANSFORMACIÓN LLEGÓ AL NORTE

El Higo.- El norte de Veracruz fue visibilizado únicamente a la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya que nunca antes había sido tomado en cuenta y aunque todavía hay pendientes, hoy los resultados se notan, afirmó la precandidata única a la gubernatura de Morena, PT, Partido Verde y Fuerza por México en Veracruz, Rocío Nahle García.En la asamblea informativa llevada a cabo en este municipio, Nahle García recordó que en sus recorridos por el país, previo a llegar a la Presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador consideró mejorar sustancialmente la conectividad en el norte de Veracruz y el estado de las carreteras, cosa que se hizo con creces en coordinación con el gobierno estatal en este sexenio.

Es por ello que estos encuentros y diálogos con los militantes y simpatizantes son muy importantes ya que permiten escucharlos y nutrir el Plan de Desarrollo Estatal que anhela para Veracruz. “Vamos nutriendo el plan de desarrollo estatal porque nosotros desde el primer día, así como lo hizo López Obrador, desde el primer día tenemos que trabajar, tenemos mucho que hacer y tenemos que continuar con la Cuarta Transformación aquí en Veracruz”, agregó. Expuso que el norte, el centro y el sur por igual, tienen muchas necesidades y todas serán atendidas pero antes hay que dar certeza a la continuidad para posteriormente acelerar la Cuarta Transformación.

“Falta arreglar las carreteras, por supuesto, por supuesto que es ahí donde yo me refiero que hay que acelerar la Cuarta Transformación, en la mañana estuvimos en Tampico Alto en otro evento y ahí la alcaldesa nos mencionó: por muchos años el norte fuimos olvidados, no nos veían, hoy con la transformación al norte nos voltearon a ver, nos falta todavía pero tenemos que continuar y aquí en El Higo también”, expuso. Recordó que para lograr mayor presupuesto federal y estatal para diversas obras y acciones en Veracruz se requiere el apoyo del Congreso de la Unión y para lograrlo, se necesita que Morena cuente con la mayor parte de diputados federales y locales con el fin de que las iniciativas de la próxima presidenta Claudia Sheinbaum y la virtual gobernadora de Veracruz tengan el respaldo del legislativo pues no hay que olvidar “que en el congreso nos han traicionado el PAN y el PRI, Claudia va a necesitar del Congreso en México y yo en el estado”, espetó.

Redaccion noreste