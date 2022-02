Conflicto en el Tecnológico de Alvarado es por intereses políticos: SEV

Por: Héctor Juanz

Xalapa, Ver.- El conflicto estudiantil en el Instituto Tecnológico de Alvarado tiene un trasfondo político y de intereses de la alcaldesa, Lizzetth Álvarez Vela, confirmó este jueves el secretario de Educación en Veracruz, Zenyazen Escobar García.

Entrevistado este jueves, adelantó que será la Dirección Nacional de Institutos Tecnológicos quien intervenga para investigar el majo de recursos y mantenimiento que habría motivado que los estudiantes tomaran desde el pasado martes las instalaciones de este plantel.

Escobar García insistió en que se trata de un golpeteo político para destituir al actual director, Miguel Ángel Hernández.

“Hay cerrazón, en este caso de los estudiantes, ya se está viendo la manera para tener la interlocución, con la Dirección Nacional de Tecnológicos, pero si hubiera cualquier situación… nosotros hemos sido muy claros en esta administración, persona que en verdad le mete la mano al cajón, lo hemos estado corriendo. Ha sido la instrucción de nuestro gobernador no permitir la corrupción y si nosotros en cierto momento viéramos que hubiera un acto de esos, lo hubiéramos sancionado ya, pero no es así, hasta el momento no es así, es un tema más que nada de golpeteo, porque ahí lo que plantean es el mal manejo de los recursos, yo siento que es un tema político, quitar al Director y poner a alguien a modo de la alcaldesa y no es así”.

Cabe mencionar que este miércoles, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez reiteró que la alcaldesa Lizzetth Álvarez Vela es investigada por su presunta relación con la delincuencia organizada antes de tomar protesta como presidenta municipal.