Conformará SSP células de búsqueda de personas desaparecidas

Xalapa, Ver.- El Organismo Público Local Electoral (OPLE) no sancionará al gobernador Cuitláhuac García Jiménez por publicar un video con Rocío Nahle en Casa Veracruz.

La presidenta de dicho organismo, Marisol Alicia Delgadillo Morales explicó que es competencia del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz determinar si se trató o no de un delito electoral y respecto al piso parejo que pidió el gobernador Cuitláhuac García al OPLE dijo:

«No me corresponde juzgar y tampoco me atrevería a decir algo que no consta. No he oído la declaración del Gobernador» dijo en entrevista.