Congreso de Veracruz aprobará Ley Montse: Anilú Ingram

Boca del Río, Ver.- Tras un consenso con el resto de las bancadas del Congreso de Veracruz, la Ley Monse será una realidad en las próximas semanas, aseguró la diputada local, Anilú Ingram Vallines.

La legisladora priista lamentó los hechos ocurridos con Montserrat Bendimes el 17 de abril del 2021; sin embargo, aseguró que era necesario adecuar la ley a la realidad que se está viviendo en Veracruz.

Ingram Vallines dijo que posterior a la dictaminación, estarán esperando el análisis que se tendrá al interior de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales, para después ir a un período extraordinario o en su caso al inicio del período ordinario en noviembre próximo, para que queda probada de manera definitiva.

«Pero la Ley Montse será una realidad en Veracruz, gracias a está responsabilidad que debemos de asumir la legisladoras, los legisladores, entender que esta situación no lleva colores, no lleva banderas, no lleva partidos políticos», agregó.