Continúan arribando vacacionistas a Poza Rica

Poza Rica Veracruz.– El director de Ecología y Medio Ambiente ingeniero David Carrión Toledo indicó, que existe el compromiso de continuar realizando la limpieza de los arroyos que cruzan nuestra ciudad.

Como también se continúa haciendo conciencia a la ciudadania en materia ambiental, creando una cultura y dejarle a las nuevas generaciones un planeta libre de contaminación ambiental.

Así mismo añadió y expresó el agradecimiento a la ciudadanía que contribuye a no arrojar la basura a los arroyos y en la vía pública, eso hace a que no se tapones los drenajes los arroyos. David Carrión Toledo afirmo que la ciudadanía es sabia y sabe que hay que dejar un planeta mejor a nuestro nietos en materia ambiental, por ello los trabajos de limpieza de los arroyos no se detienen.

Redacción Noreste