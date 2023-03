Continúan descuentos en pagos del Impuesto Predial del Mercado Poza Rica

Poza Rica, Ver. – El Gobierno de Poza Rica invita a más de 700 locatarios y locatarias integrantes de la Unión de Comerciantes del Mercado Poza Rica A.C. que se encuentran al corriente con sus pagos con el Ayuntamiento, para que aprovechen a realizar su pago del Impuesto Predial 2023 con un 20% de descuento que se tiene aprobado por Cabildo desde el mes de febrero y que tendrá vigencia hasta el próximo viernes 31 de marzo de 2023, así mismo invita a comerciantes de este mercado que presentan algún adeudo en los servicios que el Ayuntamiento provee, para que conozcan sus rezagos y establezcan los acuerdos de pago, incluso realicen convenios a través de la Tesorería Municipal.

Con el objetivo de que las y los locatarios del mercado privado de Poza Rica tengan la tranquilidad de estar regularizados y contar con las escrituras en regla y la certeza jurídica sobre su patrimonio, el Gobierno de Poza Rica implementa acciones en beneficio del mercado Poza Rica, pues si bien el Gobierno Municipal que encabeza el Presidente Fernando Luis Remes Garza ha remodelado y pintado áreas del inmueble desde el inicio de su gestión, así como ha implementado obras de mantenimiento a los drenajes y desazolves con el camión tipo vactor, se pretende continuar dando apoyo y servicio a este sector económico durante toda su Administración.

A pesar de no ser un inmueble público y de no ser parte del patrimonio del Gobierno Municipal, el Ayuntamiento ha emprendido acciones para conservar en mejores condiciones este mercado que se encuentra en el centro comercial de la ciudad, por lo que aún es un buen momento para quienes mantienen adeudos de varios años se acerquen a la Tesorería Municipal, se pongan al corriente con sus obligaciones fiscales establecidas en las normas y le permitan al autoridad municipal contar con los recursos suficientes para que continúe apoyando a la Unión de Comerciantes de este mercado particular.

Por Redacción Noreste