Continúan las lluvias y calor en 15 estados; frío en estados del noreste, oriente, centro y sureste del territorio nacional

Culiacán, Sin.- El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la decisión del excanciller Marcelo Ebrard de quedarse en el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

En la conferencia matutina realizada en Culiacán, en Sinaloa, López Obrador calificó a Ebrard Causaubón como un hombre “responsable, consecuente”.

“Eso es la política, es servicio, es un apostolado, no es una actividad lucrativa, es una actividad humana para apoyar al prójimo. Si no se le tiene amor al pueblo, no se es político”, puntualizó.

El excanciller mexicano Marcelo Ebrard anunció este lunes que permanecerá en Morena, y además adelantó un entendimiento con Claudia Sheinbaum, candidata presidencial del partido guinda, tras meses de cuestionar el proceso interno para definir la candidatura.

Aunque la propia comisión, según un comunicado que leyó Ebrard en una conferencia, dijo que esas irregularidades no fueron suficientes para repetir el proceso, precisamente impugnado por Ebrard, quien quedó en segundo lugar en la encuesta del partido.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga para Radio Fórmula, Ebrard Casaubón dijo que continuará con su objetivo de buscar la candidatura presidencial de Morena, ahora en las elecciones de 2030.

«En lo que tiene que ver con Morena, que es el que ha estado resolviendo, pues todo ha salido muy bien. Yo ya entregué el bastón, aunque algunos dicen que no es cierto, no me conocen y además siempre actúan de mala fe, siempre cuestionan”, subrayó.

“Yo he procurado en toda mi vida pública ser consecuente, siempre hacer lo que digo, lo que pienso, no tengo un doble discurso, una doble moral, no soy hipócrita y estoy muy contento porque ya entregué la dirección del movimiento de transformación a Claudia Sheinbaum, que es una mujer excepcional, preparada. Yo tengo licenciatura, ella tiene doctorado, es investigadora, creo que del Sistema Nacional de Investigación, de primer, la conozco porque la invité a participar, no nos conocíamos, cuando fui jefe de Gobierno, fue la secretaria de Medioambiente (…) Me ayudó mucho”, puntualizó.