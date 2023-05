Convocan a manifestación contra Grupo MAS en Medellín de Bravo

Veracruz, Ver.- La regidora del Ayuntamiento de Veracruz, Lissethe Martínez Echeverría, lamentó que la desinformación provocara en redes sociales un desprestigio a su imagen y el trabajo que ha realizado durante años.

La edil morenista negó tajantemente el haber cargado un ataúd con imágenes de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, incluso, aseguró que ni siquiera estuvo en la Ciudad de México.

«No participé en la marcha, un grupo de compañeros y compañeras nos reunimos para asistir, sin embargo por cuestiones de salud familiar no pude llegar a la marcha, no estuve presente y por supuesto que no cargué ni un ataúd (…) no fui a México, no estuve presente, repito, no estuve en la manifestación y no fui a la Ciudad de México», recalcó.