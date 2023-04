Cuitláhuac va con Sheinbaum y Nahle, a Coatzacoalcos

Xalapa, Ver.- El rector del Colegio de Veracruz (Colver) Mario Raúl Mijares Sánchez invitó a todos los partidos políticos en el estado a que manden a estudiar a sus militantes para que una vez que sean diputados sepan por lo menos debatir y no sólo descalificarse.

La invitación la hizo extensa, pues aseguró que en dicho colegio no se imparte ideología, si no conocimiento:

“Este es un colegio de ciencia política, aquí somos académicos, no hacemos ideología. Pueden venir para formar políticos que no los hay, lo vemos en el Congreso, es increíble que no puedan tener un debate pensante si no puros insultos y puros ataques”.