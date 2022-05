Dan banderazo de inicio de ampliación de banquetas en el tramo la Cruz – Campo Deportivo en Filomeno Mata

Papantla, Ver. – La oficialía del Registro Civil en Papantla, se encuentra dando promoción en las comunidades de la importancia de la cultura registral, para que el mayor número de recién nacidos esten dentro del programa registro oportuno y con ello abatir el rezago que existe.

Foto: Delhy Galicia

El oficial del Registro Civil, Víctor Barragán Islas, informó que esta recorriendo las comunidades a fin de promover la cultura registral, se pone de acuerdo con el agente municipal y se lleva la información, se ha detectado en la zona rural muchas mamás por alguna razón no han registrado a sus hijos, dentro del programa registro oportuno.

Destacando que en la localidad de Lomas Verdes, 24 niños no habían sido registrados y ya se les entregó su acta de nacimiento, en Pueblillo se expidieron 10 actas y así en otras localidades más, es interés de la oficialía que los niños y niñas tengan este documento de suma importancia.

Resaltó que en Joloapan, se tiene reporte de cinco niños que no cuentan con certificado de nacimiento y eso impide que se realice la entrega del acta de nacimiento, “ya se informó al Procurador Defensa del Menor, del DIF Municipal, para que acuda a la Jurisdicción Sanitaria Número Tres y solicite el certificado que se emite en dicha dependencia y así poder tramitar el acta de nacimiento”, agregó.

Foto: Delhy Galicia

Víctor Barragán comentó que la próxima semana irá junto con su personal a la comunidad de Kilometro 47, para promover entre los pobladores la cultura registral, ya que es importante dar a conocer que son los registros oportunos, donde el menor tiene que tener su acta de nacimiento antes de los seis meses, el registro no oportuno, (que es un problema) y abarca los menores de seis meses a quince años que no tienen su acta de nacimiento y los registros extemporáneos que son de los 15 años en adelante y por alguna razón no tienen este documento, es una ardua tarea pues son 158 comunidades y a todas se busca dar atención en el tema de material registral.

Foto: Delhy Galicia

Por Delhy Galicia