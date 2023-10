Daniel Bisogno es hospitalizado por un choque séptico

El periodista de espectáculos y conductor del programa Ventaneando, Daniel Bisogno, fue hospitalizado y se encuentra en terapia intensiva. Esto luego de que sufrió un choque séptico, mismo que lo mantiene con un estado de salud grave.

A través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, la periodista María Luisa Valdés Doria, dio a conocer que Bisogno fue víctima de un choque séptico y le deseó una pronta recuperación.

“Daniel Bisogno desgraciadamente está en terapia intensiva, tiene choque séptico. Esperamos se recupere pronto y que Dios lo saque adelante”, escribió la periodista.

Al respecto, familiares y seres queridos de Daniel Bisogno no han revelado más información sobre el estado de salud del conductor de televisión. Sin embargo, se espera que en próximas horas aclaren su situación, pues la noticia de su hospitalización salió a la luz durante la noche del 18 de octubre.

Cabe destacar que, en días recientes, Daniel Bisogno no ha estado presente conduciendo el programa Ventaneando. No obstante, su programa insignia no dio a conocer el motivo por el que el presentador no se encontraba.

Fuente Telediario