Del total de muertes registradas en 2022 el 90.0% fue por “enfermedades y problemas relacionados con la salud”: Inegi

México.- El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló esta semana los resultados definitivos de las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), correspondientes al año 2022.

En su informe, el Inegi apuntó que durante ese el 2022 en México se contabilizaron 847 mil 716 defunciones. Del total de defunciones, 56.2 por ciento fueron de hombres, 43.7 por ciento de mujeres y en mil casos el género no se precisó.

Del total de muertes registradas en dicho año, 90.0 por ciento (762 mil 773) se debió a “enfermedades y problemas relacionados con la salud”. Las relacionadas con «causas externas (accidentes o hechos violentos)» correspondieron a 10.0 por ciento (84 mil 943).

Las cinco principales causas de muerte en México fueron enfermedades del corazón, diabetes mellitus, tumores malignos, enfermedades del hígado y el COVID-19.

“La tasa de defunciones registradas en 2022 por cada 100 mil habitantes fue de 659, menor en 220 unidades respecto a la del año anterior”, precisó el instituto autónomo en un comunicado.

También resaltó que los homicidios fueron la octava causa de muerte, con 33.287 registrados en 2022, menos que los 35.700 del año anterior.

Del total de defunciones registradas por enfermedades y problemas relacionados con la salud (762 mil 773), a 81.0 por ciento de las personas no se le realizó la necropsia; a 2.1 por ciento sí y en 16.9 por ciento de los casos no se especificó. Para las defunciones generadas por causas externas (84 mil 943), sí se realizó la necropsia en 85.5 por ciento de los casos; en 6.3 por ciento «no» y en 8.2 por ciento de los casos no se especificó.

Las cifras que el Inegi analizó se obtuvieron mediante los certificados de defunción de las Oficialías del Registro Civil y los Servicios Médicos Forenses. Se complementó con las actas de defunción del Registro Civil y los cuadernos estadísticos proporcionados por las Agencias del Ministerio Público.

Con información de López-Dóriga Digital