Denuncian a directora Regional de Bienestar en Veracruz por arbitrariedades

Boca del Río, Ver.- Servidores de la Nación de la zona conurbada Veracruz – Boca del Río, denuncian malos tratos y arbitrariedades por parte de la nueva directora Regional de Bienestar, Alejandra Rivera Arroyo.

Los quejosos desistieron de realizar una manifestación a las afueras de la sede Bienestar ubicada en la avenida Urano, debido a que no querían afectar a los adultos mayores que esperaban atención desde primeras horas de este miércoles.

«Se ha excedido en sus malos tratos con el personal, el día de ayer, aquí les estoy mostrando, a las 9:20 de la noche, casi 10 de la noche, citó de urgencia a unas compañeras, esos no son horarios laborales, ayer tronándole los dedos corrió a un personal de Bienestar, y esos no son modos, tiene unos horarios de jornada excesivamente. Supongo que lo que está haciendo es cansar a la gente para meter a su gente, pero no es la forma correcta de estar haciendo acoso al personal», declaró un Servidor de la Nación.

Los afectados señalan que desde hace un mes que tomó posesión Alejandra Rivera Arroyo, a citado por las noches al personal para trabajar en la sede del fraccionamiento Floresta, a pesar de que ya cumplieron con su horario laboral de más de 8 horas.

Incluso, mencionó que durante la marcha en apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador, la mayoría de los Servidores de la Nación fueron por convicción; sin embargo, a los que no pudieron acudir por problemas personales, desató un acoso contra su persona.

«Algunos compañeros al decir que por alguna situación personal no podían ir, les reprendió y les hizo acoso desde que llegó de la marcha, enseguida los empezó a mandar a algunas jornadas, ya no había nada que hacer y ella los quería ahí, nada más por no haber ido. Creo que una compañera dijo que porque tenía tres hijos y no las podía dejar solos, otra dijo que tenía unos quistes en el ovario, hasta le pidió los análisis para checarlo y le dijo que esa no era razón para que dejara de ir, ahora es médico también», reclamó.