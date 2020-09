Zlatan da positivo a coronavirus, después de su extraordinario debut en la liga italiana, el sueco tendrá que alejarse de las canchas tras dar positivo al COVID-19

El AC Milan tendrá una sensible baja para sus siguientes partidos, pues no podrán contar con el delantero Zlatan Ibrahimovic, el cual anunció que dio positivo en la prueba de coronavirus que se le practicó hace unos días

Mediante un comunicado, el Milán informó que su delantero Zlatan Ibrahimovich salió positivo a la prueba de coronavirus, siendo este asintomático y en el mismo documento, manifestaron que el jugador ya se encuentra en cuarentena para evitar más contagios.

El sueco también se expresó en redes sociales sobre esta situación y fiel a su estilo, lo tomó con mucho humor, asegurando que la enfermedad lo “desafió” y esa fue una mala idea.

I tested negative to Covid yesterday and positive today. No symptoms what so ever. Covid had the courage to challenge me. Bad idea

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) September 24, 2020