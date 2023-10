Desalojan y cierran el museo de Louvre de París por amenaza de atentado terrorista

París.- El Louvre de París, el museo más visitado en el mundo, fue evacuado y tuvo que cerrar sus puertas por temor a un atentado terrorista, un día después de que un joven checheno islamista matase a un profesor dentro de un liceo de Arrás (norte), informó la propia institución.

La decisión se adoptó después de que el museo recibiera amenazas por escrito.

Según la prensa francesa, se han tenido que evacuar hasta 15 mil visitantes, después de que el museo recibiese una amenaza de bomba por vía escrita, de acuerdo con los medios locales.

El Louvre recibió en 2022 a casi 8 millones de personas y es una de las principales atracciones turísticas mundiales.

BREAKING:

Visitors are being evacuated from the Louvre Museum in Paris after a bomb threat pic.twitter.com/LUoPBkTvkE

— Visegrád 24 (@visegrad24) October 14, 2023