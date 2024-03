Desaparece el periodista Jaime Barrera Rodríguez en Jalisco

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que México necesita las refinerías para lograr la autosuficiencia en los combustibles.

El mandatario mexicano respondió a las declaraciones de la candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, quien el pasado sábado prometió cerrar las refinerías de Petróleos Mexicanos (Pemex) ubicadas en Cadereyta, en Nuevo León, y de Tampico, Tamaulipas.

El tabasqueño indicó esta mañana en el Salón Tesorería que “se están rehabilitando las refinerías, Deer Park, ya estamos a punto de que pueda producir Dos Bocas”.

La aspirante presidencial de la oposición se refirió al cierre de las refinerías ‘Héctor Lara Sosa’, en Cadereyta, en el estado de Nuevo León, y ‘Francisco I. Madero’ de Tampico por considerarlas como las principales fuentes de contaminación y de enfermedades respiratorias de la región noreste en nuestro país.

La candidata impulsada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) dijo que la refinería se Cadereyta es “la principal fuente fija de contaminación y la principal causa de enfermedades respiratorias para los 5,3 millones de habitantes” de Monterrey.

Al respecto, esta mañana el presidente López Obrador ordenó al director de Pemex, Octavio Romero, que informe sobre la contaminación en la refinería de Cadereyta.

«Le he pedido al director de Pemex que informe. Para que no los manipulen, se les van a presentar todos los datos sobre las emisiones que produce la refinería de Cadereyta. No está fuera de la norma, está por abajo de la norma (sobre contaminación). Hay otras plantas, no quiero polemizar sobre eso, que son las que contaminan”, declaró.