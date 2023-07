Descubre qué le sucede a tu cuerpo cuando dejas de beber refresco

México.– Hasta la vista… refresco: Existen diversas recomendaciones para dejar de tomar ‘chesco’, ya que al evitarlo se podrían ver cambios en tu cuerpo.

De acuerdo con Harvard T.H. Chan School of Public, los refrescos son considerados bebidas azucaradas por su contenido en azúcares añadidas o edulcorantes, como el jarabe de maíz de alta fructosa, por lo cual su consumo se recomienda evitar.

Foto: News ES Euro

¿Por qué debería dejar el refresco?

La Clínica de Cleveland expone que tomar una lata de refresco al día, aunque sea una de las versiones de dieta, puede perjudicar gravemente la salud.

El sitio especializado de Healthline explica que los refrescos no contienen ningún tipo de nutrientes esenciales para el cuerpo y su consumo puede llevar a problemas como el riesgo de padecer diabetes, aumento de peso y más.

¿Qué pasa si dejo de tomar refresco de golpe?

Healthline comenta que las personas que están acostumbradas a tomar al menos una lata de refresco al día pueden experimentar ciertos síntomas de abstinencia. Esto se debe a que la mayoría de estas bebidas contienen azúcar y cafeína como ingredientes principales.

Foto: Vitónica

Estos síntomas pueden consistir de dolores de cabeza, fatiga, ansiedad, entre otros; sin embargo, solamente aparecen durante los primeros días y la primera semana después de reducir el consumo de refresco. Algunas recomendaciones para evitar esto son las siguientes:

Reducir el consumo de refresco de manera escalonada.

Tomar bastante agua para mantenerse hidratado.

Dormir la suficiente para combatir la fatiga.

A pesar de este efecto secundario, algunos sitios especializados recomiendan evitar el consumo de refresco para tener una alimentación sana.

Beneficios de dejar de tomar refresco

El consumo en exceso de los diferentes tipos de refresco puede contribuir a diversos problemas en la salud del cuerpo.

Puede contribuir a la pérdida de peso

Harvard señala que si se beben solo una lata promedio de bebidas azucaradas todos los días y no se reducen las calorías en ningún otro lugar, una persona puede aumentar poco más de dos kilos en un año. Por ello, al evitar el refresco, el primer cambio que verás será una mejoría en tu peso corporal.

En conversación con el portal de Eat this, not that, la especialista Lisa R. Young asegura que este tipo de bebidas azucaras solamente contienen calorías vacías. Es decir, aquellas que no tienen ningún tipo de aporte nutricional para el cuerpo.

“Los refrescos regulares son altos en calorías, altos en azúcar y ausentes en nutrientes. También pueden causar picos y caídas de azúcar en la sangre, dejando tu azúcar en la sangre, y tus niveles de energía, en una montaña rusa”, explicó otra especialista, Amy Goodson, a Eat this, not that.

Alejarse del consumo de estas bebidas puede contribuir a una pérdida de peso que hasta puede reducir el riesgo de padecer ciertas enfermedades como diabetes tipo II.

Reduce el riesgo de enfermedades crónicas

En un listado del sitio de Healthline se recomienda dejar de tomar refresco, ya que el consumo de esta bebida se relaciona con el riesgo de ciertas enfermedades crónicas.

De acuerdo con Healhtline, ciertos estudios han demostrado de manera consistente que las personas que toman estas bebidas azucaradas tienen un mayor riesgo de padecer problemas como diabetes, enfermedades cardíacas y hasta algunos tipos de cáncer.

Algunos de los otros problemas que puede provocar el consumo de refresco, de acuerdo con Harvard T.H. Chan School of Public, son los siguientes:

Riesgo de padecer Gota

Riesgo de osteoporosis

Problemas en la salud de los huesos.

“[Dejas de tomar refresco] puede mejorar notablemente su salud y reducir el riesgo de padecer enfermedades crónicas como diabetes, cardiopatías y cáncer”, explicó Lisa R. Young a Eat this, not that.

Mejora la salud en general

“El refresco es una de las bebidas menos saludables que puedes consumir, y renunciar a ella definitivamente te hará sentir mejor y mejorará tu salud en general”, explicó la especialista Megan Byrd a Eat this, not that.

Evitar el consumo de este tipo de bebidas puede promover la hidratación del cuerpo y evitar ciertos problemas de inflamación.

Piel sana

Según Healthline, beber refresco en exceso se ha asociado con algunas afectaciones de la piel como acné severo y hasta la presencia de más arrugas.

Dientes saludables

Aquel sitio especializado en temas de salud también asegura que el ácido fosfórico en ciertas bebidas puede promover un ambiente ácido en la boca que conlleva a mala salud dental. Este ingrediente, combinado con la azúcar del refresco, puede erosionar a los dientes.

Disminuye el antojo por alimentos dulces

Healhtline asegura que existe un tipo de reacción química en el cuerpo de algunos individuos, por lo que tienen un antojo de consumir alimentos o bebidas azucaradas.

“Cuando dejas los refrescos carbonatados, tu cuerpo se recupera lentamente de la sustancia más adictiva: el jarabe de maíz de alta fructosa…”, aseguró Talia Segal Fidler a Eat this, not that.

La disminución de este tipo de antojo puede facilitar el dejar de consumir este tipo de líquidos. Este beneficio también apoya a evitar a comer en exceso.

“Los edulcorantes artificiales de los refrescos se han relacionado con comer en exceso en las comidas posteriores a su consumo, este hecho por sí solo provoca un aumento de peso”, puntualizó la nutrióloga Trista Best a Eat this, not that.

¿Qué hacer para dejar de tomar refresco?

Si estás interesado en dejar de destapar refrescos, te dejamos algunas recomendaciones que puede apoyar a que dejes el consumo excesivo de este tipo de bebidas azucaradas:

Cambiar de latas regulares a más pequeñas

Aumentar el consumo de agua natural

Beber agua con sabores no calóricos

Incorporar el consumo de agua mineral

Probar otro tipo de alimentos dulces para quitar el antojo

Evitar tener hambre

Cambia el consumo de refresco por café

Con información de El Financiero