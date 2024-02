Designa Fuerza por México a Rocío Nahle como su candidata al Gobierno de Veracruz

Poza Rica, Ver.- La Universidad Veracruzana (UV) ha emitido una advertencia sobre un fraude relacionado con los cursos de preparación para ingresar a la universidad, que se ofrecen a través de Facebook. Según la universidad, estos cursos son ofrecidos por particulares y no están afiliados ni respaldados por la UV.

Las autoridades escolares han hecho un llamado a los jóvenes aspirantes a no dejarse engañar por estas ofertas fraudulentas. «Recuerda que la Universidad Veracruzana no imparte, no avala y no autoriza cursos y/o talleres para presentar el examen de admisión, ¡no te dejes engañar!», afirmó la máxima casa de estudios en sus redes sociales.

Además, la universidad ha instado a los estudiantes a no malgastar su dinero en estos cursos fraudulentos, ya que los alumnos no sólo están perdiendo su dinero, sino también su tiempo y esfuerzo, ya que estos cursos no están avalados por la UV.

La Universidad Veracruzana ha reiterado que la única forma legítima de prepararse para el ingreso a la UV es a través de los cursos y programas de preparación oficialmente reconocidos por la universidad.

Finalmente, la UV ha prometido tomar medidas contra los responsables de este fraude y ha instado a cualquier persona que tenga información sobre estos cursos fraudulentos a que se ponga en contacto con las autoridades universitarias.

Por Isaac Carballo Paredes