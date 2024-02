Desmiente Ahued uso de supuesto periódico para promover su segundo informe

Xalapa, Ver.- El ayuntamiento de Xalapa no imprimió ningún periódico para promover las obras y acciones que se dieron a conocer durante el Segundo Informe de Labores en diciembre del año pasado, aclaró este martes el presidente municipal Ricardo Ahued Bardahuil luego de que un medio de comunicación así lo aseguró este día.

“Por ahí veía una nota de que decía que gastamos 500 mil pesos en periódicos para informe. No hubieran cabido aquí los periódicos. No hubo periódicos que se pagaran para imprimir y distribuir…yo no vi los periódicos por ningún lado…está bueno el montaje, son muy creativos” dijo.