Destaca el DIF Coatzintla derechos de menores con discapacidad

Coatzintla, Ver.- En este municipio persisten tradiciones paganas como los “barridos” y “limpias” que se acostumbran preferentemente el primer viernes de marzo de cada año.

Antes mujeres y hombres fueron llamados brujos porque curaban, sobaban (hueseros), quitaban o ponían encantamientos, ayudaban en partos, en el amor, en el trabajo, mejoraban la suerte. Quienes conocían magia negra podían hacer hechizos, salaciones y maldades.

De la época prehispánica se heredaron curanderos indígenas que sanaban con remedios herbolarios, ritos, rezos y ceremonias. Hasta los primeros años del siglo XX casi no hubo médicos en Coatzintla, la gente acudía con parteras y curanderos, con la llegada de la medicina profesional se fueron acabando, quedan algunos.

Foto: Luis Córdoba

La señora María cura, sana y lee cartas en el Barrio de Xico, en la Quirasco estuvo Doña Andrea, ahora esta su hija, y por otro rumbo Mónica.

En la Ruiz Cortines opera un Centro Espiritual en la calle Coatzintla. En Corralillos Santiago es curandero, Nelson en Palma Sola.

Amador Téllez en Palmar Zapata cura con huaco (bejuco, camote o las hojas) que remoja en aguardiente con jengibre y ajo. Es remedio contra picaduras de víbora y alivia la garganta afectada por Covid-19.

En Contreras van con Reyna Morales quien comentó que sana con veladoras y barre con 3 o 4 rollos de chichicaxtle. Si la yerba “pica” no es necesario el remedio; si no “pica” entonces algo no está bien. Utiliza también romero, albaca, yerba del negro, estafiate, chacloco, llantén, entre otras.

Por Luis Córdoba