Diputado Magdaleno Rosales creará Asociación Civil para ayudar en localidades rurales

Medellín de Bravo, Ver.- El diputado local, Magdaleno Rosales Torres, informó que antes de que termine la actual legislatura creará una Asociación Civil para continuar apoyando a las zonas rurales de la entidad veracruzana.

El legislador recordó en una transmisión en vivo este sábado, que no le fue otorgada la candidatura a la diputación federal como él esperaba; sin embargo, aclaró que el no tener un cargo público no es impedimento para continuar apoyando a los veracruzanos.

En otro tema, el diputado local puntualizó que debido a la veda electoral no se encuentra promocionando ninguna de las actividades que realiza en los diferentes municipios que corresponden a su Distrito; sin embargo, continúa trabajando en apoyo de la ciudadanía veracruzana.

Al respecto del proceso electoral, dijo que se encuentra alejado de la parte política y a pesar de que respalda a Claudia Sheinbaum no tiene ningún compromiso en este en esta próxima elección, por lo cual deberá ser el Partido Verde Ecologista (PVEM) el que se encargue de conseguir los votos suficientes para ganar los municipios del Distrito que les fueron otorgados.

«Yo estoy ahorita en receso, en Stand By, estoy en receso no estoy haciendo política, estoy concentrado en sacar mis temas que dejé rezagados con la gente, estoy sacando las gestiones que inicie para concluirlas, no me estoy metiendo ahorita en política, yo lo que diría, es que le pida los números al verde, que al verdes es al que le dio todo, pues el verde que le dé los números que requiere, en este momento yo no tengo compromiso me mantengo neutral, me mantengo quieto apoyando siempre a la gente, pero a mí que no me pidan resultados que se los pidan al verde que ha ellos les dieron todo, que ellos les saquen todo el distrito adelante», sentenció.