Disputan la final del Mundial de Qatar 2022 Argentina Vs Francia

Qatar. – Argentina y Francia son los grandes rivales del Mundial de Futbol de Qatar 2022 tras 29 días de torneo.

La gran final inició este domingo con la ceremonia de clausura titulada ‘Una noche memorable‘, en la que actuaron Davido y Aisha con su tema (Hayya Hayya) Better Together; Ozuna y Gims con Arhbo; y las estrellas Nora Fatehi, Balqees, Rahma Riad y Manal con Light the Sky.

Foto: RPC

La Selección de Francia busca su tercera estrella, tarea que se complicará mas no se verá impedida, por un brote de gripe que afecta en su mayoría a jugadores de la línea defensiva.

El seleccionador francés, Didier Deschamps, optó por el delantero del Milan, máximo goleador histórico de Francia, en el tridente ofensivo junto al barcelonista Ousmane Debelé y al parisiense Kylian Mbappé, mientras que el jugador del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, hará de enganche.

Por detrás dos pivotes, el madridista Aurelien Tchouaméni, el único francés titular en los siete partidos de este Mundial, y el juventino Adrien Rabiot, totalmente restablecido del virus que le impidió jugar las semifinales contra Marruecos.

Por su parte, Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, apuesta por Ángel Di María como extremo y Nicolás Tagliafico como lateral izquierdo dentro de un sistema previsiblemente de 4-3-3.

Foto: TyC Sports

La Albiceleste salió al estadio Lusail con Emiliano Martínez, en la portería; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico, en la defensa; Rodrigo de Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, en el centro del campo; y Ángel Di María, Lionel Messi y Julián Álvarez, en el frente de ataque.

Desde Argentina, miles de aficionados se reunieron en Buenos Aires para seguir, especialmente, al jugador de la camiseta con el número 10, Lionel Messi.

Foto: Reporte Índigo

Minuto a minuto

La gran final entre Argentina y Francia inició en punto de las 9:00 h tiempo del centro de México.

Min 2:36 – Argentina se acerca a la portería francesa con Julián Álvarez en posición adelantada.

Min 3:18 – El francés Didier Deschamps comete una infracción contra Messi.

Min 4:48 – Argentina lanza un tiro directo a la portería francesa, que es detenido por H. Lloris.

Min 9:00 – El portero francés H. Lloris es atendido por paramédicos tras un choque por la pelota contra el 13 de Argentina.

Min 12:58 – Francia llega peligrosamente a la portería argentina, pero ‘Dibu’ Martínez se hace con la pelota.

Min 18:13 – Rodrigo de Paul comete infracción contra Theo Hernández y el árbitro da la pelota a Francia, tiro que cobra Griezmann pero no pasa a mayores contra la portería argentina.

Min 20:55 – Penal para Argentina tras falta sobre Di María.

Min 22:22 – ¡Gooool de Messi! Argentina lleva la delantera contra Francia.

Min 26:47 – Griezmann cobra, fallidamente, un tiro libre contra la portería argentina.

Min 27:00 – Theo Hernández y Messi chocan sus cabezas en busca de la pelota.

Min 35: 23 – ¡Segundo gol de Argentina!; Ángel di María cruzó la portería francesa tras asistencia de Messi.

Min 40:32 – Francia hace cambios: Giroud y Dembélé salen de la cancha para dar entrada a Thuram y Muani.

Min 45:00 – Se agregan 7 minutos a la primera mitad de la final del Mundial de Qatar.

Min 47:00 – Enzo Fernández es amonestado con la tarjeta amarilla.

Min 48:00 – Se acaba la primera mitad del juego.

Con información de EFE