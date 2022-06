Ebrard se reunió con Katya Echazarreta, la primera mujer mexicana en ir al espacio

Estados Unidos. – Ante la inasistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, acudió a la novena Cumbre de las Américas en los Estados Unidos, foro donde reprochó que las representaciones de Cuba, Nicaragua y Venezuela no fueran invitadas.

«Consideramos que es un gran error y nadie tiene derecho de excluir al otro, no aceptamos el principio de intervención para decidir unilateralmente quién viene y quién no», declaró el canciller Marcelo Ebrard durante su intervención en la Cumbre de las Américas, encuentro que se desarrollará en Los Ángeles hasta el próximo 10 de junio.

Para el Canciller resulta inaceptable que persistan los «bloqueos, embargos y sanciones» en contra de naciones del continente americano, en especial, Cuba. Declaró que las naciones americanas se encuentran «en el mismo punto de discusión» de hace 10 años, cuando la representación cubana fue excluida de la sexta cumbre realizada en Cartagena, Colombia.

Foto: El Norte

Ebrard propuso que se conforme un grupo de trabajo para «refundar el orden interamericano», con la finalidad de que este bloque se convierta en un actor preponderante a nivel mundial, «¿Por qué no retomamos el pensamiento del presidente Franklin Roosvelt? La política del buen vecino que respeta los derechos de los demás», refirió.

El funcionario mexicano dijo que la postura del gobierno de AMLO es a favor de «la no intervención y el beneficio mutuo», para crear un bloque fortalecido como en el caso de la Unión Europea (UE). Incluso, basó sus argumentos en el logo de la Cumbre de las Américas, donde aparecen los territorios de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Marcelo Ebrard acudió en representación del presidente López Obrador, «orgulloso de mi país y su presidente», escribió en Twitter antes de partir a los Estados Unidos, Previo a su participación en la Cumbre de las Américas, él y la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, sostuvieron una reunión en el consulado mexicano en Los Ángeles.

El presidente López Obrador no acudió a la Cumbre de las Américas, debido a que el gobierno de los Estados Unidos no invitó a Cuba, Nicaragua y Venezuela a causa de que no son naciones que promuevan la democracia. Aunque el gobierno cubano agradeció el apoyo de AMLO, señaló que no acudiría al encuentro.

Con información de Radio Fórmula