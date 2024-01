EL ÉXITO DE LA 4T SON SUS GOBIERNOS ITINERANTES

Hoy estamos protagonizando el mejor partido y mi equipo se llama Veracruz

Fortín de las Flores.- A cinco años de la 4T, nuestro régimen ha multiplicado la inversión pública, nacional y extranjera y hoy podemos decir que esto se ha reflejado en mayor generación de empleos, seguridad y bienestar familiar, afirmó Rocío Nahle García, precandidata única a la gubernatura de Morena, PT, Partido Verde y Fuerza por México en Veracruz.

En esta plaza pública, el parque Lázaro Cárdenas, donde se congregaron simpatizantes y militantes de distintos municipios de las Altas Montañas, Rocío Nahle destacó que México requiere la continuidad de un régimen preocupado y ocupado en la base social como es la Cuarta Transformación.

Rocío Nahle agregó que en el caso de Veracruz, hoy la transformación está jugando el mejor partido y su equipo se llama Veracruz, lo que provocó que una vez más, los presentes se volcaran en vítores para la abanderada morenista. El trabajo y los resultados están a la vista y a la orden del día, con la 4T, los proyectos y sueños no se quedan en el tintero, se trabajan y se cumplen. “Los anhelos cuando se trabajan se cumplen y yo soy una mujer de trabajo y una mujer de resultados y siempre, siempre he trabajado en equipo y hoy el equipo que estoy formando se llama Veracruz”, afirmó.Fortín de las Flores representa, indicó, el botón emblemático de Veracruz, porque así como se llevó a cabo esta asamblea en un espacio abierto y público, de la misma forma se construyó la Cuarta Transformación, en la calle y con la gente. “En Fortin de las flores y también me encanta que sea aquí, que sea en los parques públicos, en la calle, nosotros, nuestro movimiento se hizo aquí, se hizo en la calle, se hizo puerta por puerta, se hizo casa por casa, se hizo a ras de suelo, y nosotros como representantes estamos obligados a esto pero además lo hacemos con mucho gusto, en mi caso lo hago con mucho gusto porque vengo de aquí, vengo del movimiento, vengo de trabajar con ustedes”, explicó. La política de la 4T la arrancó Andrés Manuel López Obrador, el compañero y actual presidente quien desde que asumió el cargo instruyó trabajar en territorio y abandonar el escritorio, hacer una transformación de fondo. “¿Y qué hizo en Palacio Nacional?, el primer día dijo cambio de régimen, pero no nada más lo dijo, dijo vamos a hacer una transformación de fondo, nuestros impuestos hoy deben ser respetados para disminuir la pobreza”, añadió.

Redacción Noreste