Emprendedores en Xalapa aprovechan Día de Reyes para la venta de roscas

Xalapa, Ver.- El Precandidato a la primera fórmula por Morena al Senado de la República, Manuel Huerta Ladrón de Guevara aseguró que en Veracruz las preferencias electorales dan una ventaja de más de 50 puntos al Movimiento de Regeneración Nacional sobre otros partidos políticos.

«En Morena y Rocío Nahle llevan 56 por ciento, ya a los otros ni mencionarlos porque se sienten hasta extranjeros en Veracruz, de allá de Normandía, imagínense nada más, por ello se han dedicado a entregar nuestros recursos al extranjero» aseguró.

En su mensaje a los militantes y simpatizantes de Morena, el precandidato al Senado destacó que la población ya no cree ni confía en las palabras de los precandidatos del PRIAN y PRD, lo que se refleja ya en las encuestas y respaldo de la gente hacia el Movimiento de Regeneración Nacional.

Foto: Héctor Juanz

Manuel Huerta aseveró que será en enero cuando se logre la estabilidad económica y el bienestar familiar, cuando antes era el mes más difícil y complicado del año.

«Y ahora con la puesta en funcionamiento de la Refinería de Dos Bocas, donde se va a refinar petróleo, no nada más va a ayudar a que no aumente la gasolina, sino que la economía se mantenga estable y eso es gracias al trabajo de Rocío Nahle», subrayó.

En cuanto a su labor en la Defensa del Federalismo, Manuel Huerta explicó que si el pueblo así lo decide, desde el Senado impulsará la política energética que le otorgue a los campesinos más fertilizantes gratuito.

«Porque eso es a lo que nos hemos comprometido a trabajar en beneficio del pueblo y sobre todo los más pobres, eso es importante decirlo el interés principal es trabajar por que el campo veracruzano se active», aseveró.

Destacó que no es solo con programas sociales como va a salir adelante el país, por lo que sentenció la necesidad de trabajar por mejorar las carreteras y caminos, por elevar la producción del campo, por generar fuentes de empleo, garantizar la seguridad y protección de la gente, además de garantizar la atención médica al pueblo.

Por ello, dijo, se tiene que acelerar la Transformación y dar resultados a la gente, «lo que el Presidente nos ha enseñado, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, todo lo contrario a lo que hacen los adversarios», lo que, abundó, es la esperanza cierta del pueblo en Rocío Nahle y Claudia Sheinbaum por Veracruz y por México.

Por Héctor Juanz