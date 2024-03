En dos años Ahued supera en más de 400% inversión de Hipólito en obra hidráulica para Xalapa

Xalapa, Ver.- El gobernador Cuitláhuac García Jiménez mediante su redes sociales oficiales confirmó la renuncia de quien, hasta el día de hoy se desempeñaba como titular de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior de la SEV, Jorge Miguel Uscanga Villalba, motivo por el cual el mandatario designó a la maestra Lisset Camacho Muñoz, como la nueva subsecretaria.

Por su parte, el maestro Jorge Miguel Uscanga, tras las palabras que dijo el Gobernador, leyó los motivos de su renuncia.

“Muchas gracias Gobernador, gracias Secretario, maestra Lizeth si me lo permiten leo así.

Ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Estimado señor Gobernador, en principio deseo expresar mi más sincero agradecimiento por la oportunidad que me brindó de formar parte del equipo que impulsó la Cuarta Transformación desde el Gobierno del Estado de Veracruz.

Como docentes nos une la convicción de que desde la educación se puede realizar cualquier cosa y bajo su liderazgo y apoyo, hemos desarrollado estrategias y acciones que han situado a Veracruz a la vanguardia nacional e internacional en los ámbitos de la Educación Media Superior y Superior.

De estos logros destacan el Programa Estatal de Oferta Educativa, el Centro Virtual de Lenguas, la plataforma conexión para el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el Centro Virtual de Atención Psicomocional para la Comunidad Educativa, el altar de Día de Muertos más grande del mundo de nuestros pueblos originarios de Veracruz, la implementación del marco curricular común en la media superior, las expoferias educativas en cada región del Estado, el aumento en la absorción y eficiencia terminal en los dos niveles a mi cargo, entre otros proyectos que han potenciado el desarrollo educativo en nuestro estado.

Durante más de cinco años, gracias a su altura de miras la Educación ha sido el eje central de las políticas públicas en nuestra entidad. En este contexto y por motivos personales, me veo en la necesidad de presentar mi renuncia a partir de esta fecha a mi cargo como Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, no sin antes reiterarle mi profundo agradecimiento por el honor de haber servido a Veracruz activamente como parte del proyecto transformador que usted encabeza en nuestro estado y el presidente Andrés Manuel López Obrador a nivel nacional.

Le aseguro mi amistad, congruencia, lealtad, convicción y compromiso de seguir trabajando para que la transformación continúe para bien de Veracruz y de México”.