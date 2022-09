En La Mixtequilla, pescadores alertaron sobre desborde del Río Camarón, hoy sus casas están inundadas

Ignacio de la Llave, Ver.- Desde hace 4 meses oos pescadores de la comunidad El Camarón en Ignacio de la Llave, alertaron a las autoridades municipales y estatales sobre el posible desborde del Río Camarón debido al exceso de lirio.

Sin embargo, tanto el Ayuntamiento como la Procuraduría de Medio Ambiente (PMA) hicieron caso omiso de su petición, y desde hace 15 días, debido a las intensas lluvias en la entidad veracruzana, tienen sus casas y terrenos con más de un metro de inundación.

«Tenemos 4 meses que está tapado, y hemos visto al presidente, y viene, y que lo vacía, que mañana, que pasado, hace como tres días vino, y va a destapar el Río de Recomodo, porque ahí como es Ejido sí hizo caso, acá no nos hace caso, ya viste la contaminación tan grande que hay ahí, tiene como 3 metros de témpano, como sale porquería, pescado muerto, no podemos pescar hace 4 meses, ahora con esta inundación en las casas, ya tu viste que nos da casi al agua la cintura, se nos han perdido cosas, camas, estufas, según el Gobierno del Estado, Pemex, no hacen caso nadie, no sé qué vamos hacer, yo creo que le vamos hacer un paro para que nos hagan caso, porque no nos hacen caso», reclamó, Israel Yépez Palacios, pescador de la zona.