En la tarde, la aproximación del FF32 al noroeste del país, en interacción con la vaguada polar, originará la quinta tormenta invernal

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Elizabeth García Vilchis continuará con su sección semanal en las mañaneras al no aceptar contender por la candidatura de la alcaldía de la capital de Puebla.

En la conferencia mañanera de Palacio Nacional, el mandatario felicitó a Vilchis por decidir quedarse a cerrar el sexenio.

La semana pasada, López Obrador dio un ultimátum a García Vilchis para que decidiera si se quedaba en su puesto actual o renunciaba para sumarse a la contienda electoral en su estado.

«Ella lo va a decidir libremente y ya el otro miércoles te toca decir me quedo o me voy”, dijo la semana pasada el mandatario. Al confirmar que se queda en la oficina de comunicación de presidencia, López Obrador expresó su solidaridad a García Vilchis por los ataques que recibe.

«Sobre todo nuestra solidaridad porque pues recibes muchos ataques, eres de las escogidas, de las seleccionadas, me haces recordar lo que decía Ponciano Arriaga, entre más me golpean más digno me siento», concluyó.