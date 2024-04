En la zona sur del Estado ejecutan a tres, 2 en Acayucan y 1 en Hueyapan de Ocampo

Los hechos «frente» al panteón municipal de Tuxpan

Tuxpan.- Un hombre que presuntamente bajaba de un taxi fue acribillado por hombres armados que lograron darse a la fuga, a pesar de que se desplegó un operativo de búsqueda por parte de las corporaciones policíacas.Los hechos se registraron la tarde de este miércoles en la calle 1 del Infonavit Puerto pesquero, de esta localidad como referencia frente al panteón Jardín, de este municipio.En este sitio un hombre de aproximadamente 35 años, de complexión delgada, que bajaba de un taxi fue acribillado por hombres armados que viajaban a bordo de un coche de color blanco.

Elementos de la policía del estado actuaron como primeros respondientes y acordar a la zona además solicitaron la presencia de paramédicos pero a su arribo estos.

No tuvieron participación todo es que la víctima ya no contaba con signos vitales.Policías ministeriales y peritos criminalistas realizaron el levantamiento del cuerpo y su traslado a las instalaciones del SEMEFO. Es de mencionar que la víctima se encuentra en calidad de no identificada.Policías municipales y personal de Marina desplegó un operativo de búsqueda e instaló retenes en diversos puntos del municipio pero no pudo capturar a los responsables.