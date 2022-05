En las 2 últimas semanas aumentan contagios y decesos por Covid en México, advierte la OPS

Puebla, Pue.- Al presidente municipal de Zinacatepec, Manuel Vilchis Viveros, le pareció buena idea mandar a inmortalizar a su paisano: el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, en una estatua de bronce. La mandó a colocar en la explanada de la presidencia el fin de semana.

Sin embargo, no notificó al mandatario local. Barbosa se enteró a raíz de que comenzaron a circular las imágenes en redes sociales y usuarios comenzaron a cuestionar que haya resultado igual que gobernadores anteriores que se mandaron a glorificar en murales y en obras públicas.

Barbosa salió a desmentir de esta forma que había mandado a construir una escultura suya.

Hasta en ese momento, algunos medios y usuarios de redes sociales habían afirmado que esta escultura se ubicaba en Casa Aguayo, sede del Poder Ejecutivo en la ciudad de Puebla. Hubo quienes aseguraron que incluso Barbosa Huerta la había develado.

“Cómo creen que una persona como yo pueda pensar en develar una estatua de su figura. Nunca. El poder es transitorio. El poder es servir a la gente, es cumplir con la ley y no es provocar una alabanza propia”, destacó en la grabación en la que mostró los rincones de la casa que alberga su oficina como una forma de demostrar que ahí no existía ningún culto a su personalidad.

Sin embargo, a las 19:45 horas, publicó un par de tuits en los que informaba que sí, que la escultura sí existe, pero en Zinacatepec –en la Sierra Negra de Puebla de donde es originario–.

“Esta noche me enteré de la reciente colocación de una estatua alusiva a mi persona colocada en la explanada en la presidencia municipal de Zinacatepec, lo cual fue resuelto por acuerdo de su Cabildo. Yo lo ignoraba hasta este momento. Agradezco la intención del ayuntamiento, pero he solicitado su retiro inmediato porque no comparto la idea del culto a la personalidad de los políticos y gobernantes. Me considero una persona madura, seria y responsable. Soy un hombre congruente”, informó.