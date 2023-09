En marzo de 2024 estarán funcionando 10 mil centros de salud y 700 hospitales del sistema IMSS-Bienestar: AMLO

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que para marzo de 2024 estarán funcionando caso 10 mil centros de salud y 700 hospitales dentro del sistema IMSS-Bienestar.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador dejó en claro que dicho sistema de seguridad social permitirá garantizar el acceso a la salud de los mexicanos.

“Vamos a dejar es un sistema de salud para los que no tienen seguridad social, para los más pobres, que es como la mitad de los mexicanos. Es el sistema IMSS-Bienestar, que lo que queremos antes de terminar es garantizar el derecho a la salud, que el que se enferme pueda ser atendido, tenga medicamentos todo lo que necesite no solo el llamado cuadro básico, que se le puedan hacer todos los estudios, que lo puedan intervenir quirúrgicamente”, declaró.

“Garantizar el derecho a la salud, que no importe la condición económica o social de la gente, es un desafío, un compromiso que vamos a dejar cumplido”, refirió.

El mandatario mexicano detalló que, “aunque se burlen los conservadores”, se tendrá un sistema de salud pública “mejor que el de Dinamarca” y que además será un “ejemplo mundial” .

“Sobre esto vamos a informar y va a ser un servicio de primera, aunque los conservadores se burlen y digan que no va a ser como el de Dinamarca, y no, no va a ser como el de Dinamarca, porque el de Dinamarca atiende a menos población, tiene menos habitantes Dinamarca”, refirió