En Michoacán cae presunto agresor de Ciro Gómez Leyva

México.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, recriminó a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que le haya ‘echado la bolita’ a su Gobierno sobre el caso del plagio de tesis de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador apuntó que la Máxima Casa de Estudios debía hacer una recomendación sobre el Caso Yasmín Esquivel para declarar válido o no el título de licenciatura, pero que será la Secretaría de Educación Pública (SEP) será quien determinará dicha situación.

“Independientemente del hecho mismo, del plagio, si se llevó a cabo o no, está este asunto muy vinculado a la politiquería, porque de cuándo acá les importa tanto la ética a quienes se han dedicado a robar”, indicó.

“Lo mejor es que la UNAM diga sí o no, si es válido o no su título. Ahora lo que quiere es que seamos nosotros lo que decidamos, pero no hay ningún problema lo vamos a analizar”, declaró.

«La pregunta es ¿no pudo la UNAM resolver y ahora le pasa a la SEP la decisión? Nosotros vamos a atenderlo y pronto vamos a resolver”, puntualizó.

“No se debe de permitir el plagio ni mucho menos la corrupción, o plagio es corrupción, o es deshonestidad que es un concepto todavía más amplio. La corrupción es robar, la deshonestidad es robar y ser incongruentes”, manifestó.