En peligro de descomposición toneladas de pescado y mariscos, por falta de luz en mercado porteño

Veracruz, Ver.- Molestia y preocupación persiste en los comerciantes del Mercado de Pescadería ubicado sobre la calle Icazo, toda vez que llevan 24 horas sin energía eléctrica.

Los mercaderes señalan que a pesar de los diversos reportes a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) esta no les ha resuelto cuando quedará habilitada la energía eléctrica, por lo que peligra toda la mercancía que tienen en sus bodegas, además de que esto afectará sus ventas.

Tal fue su desesperación, que tuvieron que acudir al Ayuntamiento de Veracruz para solicitar el apoyo de la alcaldesa, Patricia Lobeira Rodríguez.

«… todo esto aunado a los ‘apagones’ que hemos tenido con CFE, también se echan a perder los alimentos en diferentes lugares, hoy me hablaban de Pescadería que estaban ya también desesperados porque llevan ya un día sin luz y no tienen para cuando, me han dicho que han reportado ya a CFE, sin embargo no les están contestando, y a ellos les urge porque todo el producto que tienen ahí se puede echar a perder», expresó la presidenta municipal de Veracruz.