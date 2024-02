EN VERACRUZ NOS PREPARAMOS PARA DEFENDER A NUESTRO PRESIDENTE Y LA VOLUNTAD POPULAR: ROCÍO NAHLE

Exhorta a cerrar filas con AMLO y la 4T

Se reúne con militantes de Morena en Cosamaloapan y San Andrés tuxtla.

Cosamaloapan.- Rocío Nahle García llamó a la militancia de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a cerrar filas en torno al presidente Andrés Manuel López Obrador y al proyecto de la Cuarta Transformación ante el embate que la derecha, a través de calumnias y difamaciones, ha orquestado contra el mandatario mexicano y de su familia.Desde la Cuenca del Papaloapan, enfatizó, el movimiento en Veracruz es ejemplo nacional de organización y ante eso, hace el llamado para respaldar al líder moral de la Cuarta Transformación.En el extranjero, incluso, The New York Times ha señalado sin sustento a Andrés Manuel López Obrador e hijos porque “fuerzas externas” a nivel nacional e internacional están interesadas en frenar el avance de la transformación, manifestó.

Por ello, exhortó a organizarse y unirse, porque es de analizar la importancia de continuar trabajando en tierra y llevando el mensaje del movimiento casa por casa, solo así se podrá informar puntualmente a los ciudadanos y contrarrestar a medios que han iniciado “un ataque durísimo” contra López Obrador sin prueba de por medio. Los medios de comunicación extranjeros y algunos nacionales continúan, dijo, interviniendo en la política interna de México pero además, difamando porque los grandes intereses mundiales no quieren que continúe el cambio que comenzó y este ya es imparable, puntualizó Nahle.Por lo anterior, precisó la Coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, es primordial que cierren filas al interior y se trabaje en unidad con los aspirantes a un cargo de elección popular de nuestro movimiento que han sido electos por encuesta.López Obrador, agregó, propuso una iniciativa para realizar reformas y envió 20 puntos, planteamiento, recordó, que no dejó contentos a muchos tanto en México como en el extranjero. “Tienen una responsabilidad los que llegarán al Congreso, de continuar con la 4T, nuestro presidente presentó un paquete de reformas, de 20 puntos, el primero es reconocer a nuestros pueblos originarios pero no nada más los derechos que hoy ya están reconocidos sino que este reconocimiento sea participativo hay que ir más allá, pero lo que más les dolió fue la propuesta de la desaparición de órganos autónomos”, puntualizó.

Redacción Noreste