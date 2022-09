Encabeza alcalde de Tihuatlán acto de los Niños Héroes

Manlio Fabio Altamirano, Ver.– Desde la 1 de la madrugada de este martes 13 de septiembre, pobladores del municipio Manlio Fabio Altamirano, también conocido como «Purga», tomaron el Palacio exigiendo explicaciones por la próxima colocación de medidores de agua.

Jorge Fernández, vocero de la Comitiva de Ciudadanos acusó que la alcaldesa, Ana Lilia Arrieta Gutiérrez, no les ha querido dar la cara para explicarles el motivo por el cual colocarán medidores en los domicilios.

Los quejosos mencionaron qué, en dos ocasiones anteriores ya habían acudido al Ayuntamiento a solicitar explicación.

Jorge Fernández mencionó que la colocación de medidores de agua les afectará en su economía, sobre todo a las personas que se dedican al campo, ya que son los que viven al día, y el pagar mensualmente una alta cantidad por consumo de agua, les afectará incluso para alimentarse.

«Creo que eso lo estamos viviendo en Veracruz y Boca del Río, las tarifas aumentan, y nosotros consideramos que Manlio Fabio Altamirano, Purga, no es un pueblo desarrollado para tener este tipo de obras (…) sí, al parecer la mayoría del pueblo, obviamente hay personas que no lo pagan, pero eso ya lo tiene que regular el Ayuntamiento, las personas que no pagan agua deben ir las a visitar, mandarles un aviso o mandarlos a traer del Ayuntamiento, para decirle cuánto deben de agua y poder pagar, y de ahí tener para mantener las obras, hasta la fecha lleva 8 meses la señora en su gestión y no ha hecho absolutamente nada», reclamó.