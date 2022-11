Enseñan a mujeres a protegerse del ciber acoso en la Sexpo Xalapa

Xalapa, Ver.- El uso correcto del condón para evitar enfermedades transmisión sexual o embarazos, protegerse del ciber acoso y otros tipos de violencia que se ejerce mediante los dispositivos móviles o del riesgo de combinar drogas y sexo son algunos de los temas que se abordan en la primera «Sexpo Xalapa, por el placer de ser responsable” que realiza la Dirección de Salud Municipal en coordinación con otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil.

Representes de instituciones municipales y estatales como el Instituto Veracruzano de la Mujer (IVM), la Jurisdicción Sanitaria, el DIF municipal, el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) y el Centro de Integración Juvenil son algunos de los participantes, además de empresas privadas.

“Les traemos asesoría, les traemos temas tan importantes como la Ley Olimpia, se les orienta y se les canaliza a quien quiera denunciar, que puede denunciar. El acosador no puede quedar sin castigo alguno. Recordemos que esto empieza en el núcleo familiar, si nosotros como padres damos esta información a los jóvenes, créame que el índice de enfermedades venéreas y embarazos no deseados van a disminuir”, destacó la Directora de Salud Municipal de Xalapa, Olga Alarcón Ricardez.

Para que hombres y principalmente las mujeres conozcan desde cortas edades a protegerse del acoso sexual a través de WhatsApp, Facebook u otra red social, el ayuntamiento a través del departamento de Gobierno Abierto capacita en protección de datos y da a conocer las formas en que se puede evitar el ciber acoso.

“El programa está enfocado a jóvenes de secundaria y prepa y queremos hablarles sobre lo que es el ciber acoso, informarles cómo navegar en las redes de manera segura. No es que no sepan que las redes pueden ser inseguras para ellos, el problema es que no conocen cómo protegerse para navegar seguros. Nos preocupa mucho porque hay problemas serios en nuestro país, como la Ley Olimpia que surge de un problema de sexteo”, indicó Gilberto Cházaro, integrante de Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Xalapa.