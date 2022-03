Entendemos que Ucrania no será miembro de la OTAN: Zelensky

Ucrania.– Momentos de incertidumbre y terror vivió el joven originario de la India, Rishabh Kaushik, quien estudiaba en Ucrania, de donde se negaba salir sin su mascota, por lo que prefirió vivir un tiempo más entre los ataques rusos a ese país.

El estudiante de 21 años estudia desde hace tres años ingeniería del software en la Universidad Nacional Vasili Karazin, situada en Járkov, la segunda ciudad más importante de Ucrania.

Kaushik, tenía la intención de salir lo más pronto posible del país tras el estallido de la guerra. A su alrededor las fuerzas militares rusas detonaban bombas y la gente continúa escondiéndose en búnkeres cercanos o huyen hacia la frontera más cercana, por la guerra en Ucrania. Pero el joven se resistía a salir por no querer dejar en Ucrania a su querida mascota, Malibu.

El joven adoptó al perrito hace un año cuando lo encontró abandonado en la calle. Desde ese momento le ha cuidado y le ha proporcionado todo el cariño que su amigo de cuatro patas necesitaba.

El estudiante ha hecho hasta lo imposible, para poder salir con su mascota, tan solo soportar los bombardeos es mucho más allá de lo que uno se imagina puede alguien resistir. Ha solicitado vez tras vez, ayuda al gobierno de su país que se le permita ingresar con su querido amigo.

«Decidí entonces que si mi perro no puede irse, yo tampoco lo haré. Sé que existe el riesgo de quedarse, pero no puedo simplemente abandonarlo. ¿Quién se hará cargo de él si me voy», señaló el joven a The Times of India.