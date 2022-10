Entrega Neto García y Paty Rodríguez despensas para grupos vulnerables

México. – El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) es la mejor instalación aérea de América Latina.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador dejó en claro que el AIFA va a seguir creciendo conforme pase el tiempo, y que los críticos de dicha obra prioritaria del Gobierno de la Cuarta Transformación no quieren reconocer la importancia de dicho aeropuerto.

“En el caso del aeropuerto Felipe Ángeles, se acuerdan que decían que había una señora ahí vendiendo tlayudas, como si eso fuese un pecado, al contrario, y que no había cómo llegar, que se perdía la gente, que estaba vacío, que espantaban, que era la central avionera, no sé cuántas cosas, pero como se terminó el 21 de marzo, pues ahí va poco a poco”, dijo.

“Es el mejor aeropuerto de América Latina, nada más que pasó el tiempo ya todo se va aclarando, eso sí, ya se quedan callados porque como no los caracteriza la honestidad, sino la hipocresía, ya no son capaces de decir ‘me equivoqué, ofrezco disculpas o no todo está mal’”, puntualizó.