Eric Cisneros no quiere ser gobernador, insiste Cuitláhuac

Xalapa, Ver.- El gobernador Cuitláhuac García Jiménez insistió en que no es necesario que Eric Cisneros Burgos renuncie a la Secretaría de Gobierno del estado, pues no aspira a la candidatura por la gubernatura.

Este lunes, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a

insistir durante su conferencia mañanera a Cisneros Burgos que mejor renuncie a su cargo y no promueva su imagen previo al tiempo oficial del proceso electoral en el estado e incluso, que recorra casa por casa en vez de usar espectaculares, el gobernador Cuitláhuac García descartó que Cisneros busque la gubernatura:

«Yo aquí lo dije públicamente que él no aspira al cargo de gobernador del estado de Veracruz y que no va a estar en esa disputa por la gubernatura».

El gobernador Cuitláhuac dijo que coincide con el presidente López Obrador y le recomendó por eso que diga a quienes lo promueven, que mejor ya no lo hagan para que no sea expuesto de nueva cuenta a nivel nacional en las conferencias mañaneras:

«Yo coincido con el presidente, no se ve bien que haga esa promoción personal, ya sea gente de él o gente que lo ve bien a él. Sus adeptos tendrá, que no le ayudan. Decirle a esa gente que si quieren beneficiar en algún sentido al secretario de Gobierno o a su imagen o lo que quieran, pues que no le ayudan mucho porque lo ventanean a cada rato en la mañanera».